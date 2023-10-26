Большинство клубов НХЛ поддерживают децентрализацию драфта. Об этом говорится в служебной записке, распространённой в среду среди клубов лиги, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ.

Идея состоит в том, чтобы команды оставались дома и не приезжали в конкретное место для выбора игроков. Сообщается, что такая практика применяется в НФЛ и НБА. Изменения могут коснуться драфта 2025 года и, скорее всего, не затронут грядущий драфт 2024 года. Переход к децентрализованному драфту приведёт к «значительному» сокращению расходов клубов на поездки и проживание, говорится в служебной записке НХЛ от 18 октября.

В соответствии с предложенной децентрализованной моделью НХЛ будет использовать помещение на 5000-10 000 мест и иметь под рукой одного или двух представителей от каждого клуба. Проспектов будут встречать комиссионер Гэри Беттмэн и представители команды. Игроков смогут отправить самолётом с семьёй в родной город клуба.

Среди других потенциальных преимуществ перечислены более широкие возможности проведения мероприятий для болельщиков в день драфта и сопутствующих мероприятий в городе проживания каждого клуба. Могут появиться дополнительные возможности получения прибыли на местах.