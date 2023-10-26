Канадский защитник «Северстали»: в России хоккей — как религия, спорт номер один

Защитник «Северстали» Марк Барберио ответил на вопрос про особенность российского хоккея.

«В чём особенность российского хоккея? Я скажу, что это большая хоккейная страна. И, конечно, здесь хоккей, на мой взгляд, как и в Канаде, является своего рода религией. Думаю, что здесь хоккей – это спорт номер один, и интерес к нему максимальный. А когда у тебя есть вот эта страсть, то и появляются такие великие игроки, как Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский», – сказал Барберио в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне Марк Барберио сыграл 20 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. 33-летний канадец ранее играл в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Колорадо Эвеланш» и «Монреаль Канадиенс».