«Это стечение обстоятельств». Черкас — о пяти вратарях СКА, сыгравших в текущем сезоне

Бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас прокомментировал тот факт, что за армейский клуб в текущем сезоне сыграли уже пять голкиперов.

«Так вышло, что швед Маттссон получил травму на старте сезона. Травмировался также Дмитрий Николаев. В воротах дебютировал Сергей Иванов и достаточно неплохо. Потом его включили в обмен на Серебрякова. В момент, когда решался этот вопрос, играл Артемий Плешков. Он же вышел в матче с «Куньлунем», пока дали отдохнуть Серебрякову, но что-то не заладилось, и мы увидели нового вратаря. Это парень из системы СКА, играл за «СКА-Неву», «СКА-1946». Думаю, в следующем матче будет играть Серебряков.

Не много ли вратарей в СКА? Ну это стечение обстоятельств. Я думаю, основной вратарь — Серебряков. Просто ему дают набрать форму. Он не так часто играл в этом сезоне за «Адмирал», видимо, это связано с тем, что готовился его переход в СКА. В армейском клубе сейчас серьёзная конкуренция на вратарской позиции. Не так плохо, когда «поднимают» из системы клуба молодого голкипера, ему доверяют — это говорит о том, что всё правильно работает. Не думаю, что Мойсевича вызвали с бухты-барахты. Наставники вратарей, работающие в системе СКА, дают рекомендации тренерскому штабу главной команды. Те проверяют голкипера в деле.

В песне поётся: «Великолепная пятёрка и вратарь», а в СКА — великолепная пятёрка вратарей? Так утрировать тоже не надо. СКА ищет вратаря давно. В моём понимании, клуб его нашёл. Не думаю, что в плей-офф будет играть так же много голкиперов, как в чемпионате. Сейчас, наверное, больше смотрят на то, кто будет сменщиком Серебрякова», — сказал Черкас в интервью «РБ Спорт».

Напомним, за всю историю СКА это шестой случай, когда тренеры использовали пять стражей ворот за один сезон.