Жамнов: не считаю, что победная серия «Спартака» прервалась закономерно

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итог матча с «Сибирью» (3:4) и ответил на вопросы о состоянии хоккеистов красно-белых.

«Насколько закономерно, что прервалась победная серия? Я бы не сказал, что закономерно. Что в вашем понимании закономерно? Я бы сказал, что не реализовали свои моменты. Надо отдать должное и команде соперника: играли здорово, вратарь очень здорово сыграл. Мы могли сделать заделочку в первом периоде, когда играли в большинстве. Но не получилось. Уже не было той свежести, что была до этого. В совокупности всего так сложилось. По самоотдаче нет претензий. Ребята молодцы, бились до конца.

Много брака во втором периоде? Было много потерь и брака с обеих сторон. Не было той свежести, какой хотелось бы. Это нормальные вещи. У нас поездка длинная. Это шестой матч на выезде у нас был.

Звено Локтионова взяло на себя роль лидера? Я не хочу никого выделять. У нас команда. В одну игру одни забивают, в другой другие выделяются. Это командный вид спорта, здесь от каждого зависит результат.

На «Спартак» настраиваются как на лидера? Я думаю, что конечно. Если брать те игры, которые были в начале сезона и сейчас, видно, что соперник уже по-другому настраивается на нас. Мы видим это, игроки прекрасно понимают. У нас концентрация и подготовка к матчам идёт серьёзная.

Травма Рыбара? Нет, не серьёзно. Просто поберегли его, не стали заявлять. Думаю, к следующему матчу он будет готов.

Травма Рубцова? Мне сейчас тяжело что-либо сказать. Я видел его в перерыве. У нас есть доктора, они скажут вердикт попозже.

Выпало первое звено? Я бы не сказал, что они выпали. Были моменты. Если б они реализовали их, было бы попроще. Когда ты забиваешь, тебе даёт это дополнительную энергию. Сегодня не получилось. Ничего страшного не произошло. Движемся дальше. Есть время отдохнуть. Домашняя серия будет серьёзная.

Стали больше читать наших лидеров? Мы с ребятами общаемся плотно. Даём новые варианты, как им играть. В дальнейшем будет интереснее», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.