Главный тренер «Авангарда» назвал сроки восстановления Спунера и Бойкова

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победного матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0) рассказал о сроках восстановления защитника омичей Сергея Бойкова и форварда Райана Спунера.

«Бойков выбыл на три недели. У Спунера, надеюсь, побыстрее заживёт, может, уже к следующей игре. Телегина мы заждались, но пока он не на подходе. Молодой защитник Мурылёв в связи с травмой Бойкова получит шанс в «Авангарде», мы дадим ему возможность сыграть», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

27-летний Бойков в текущем сезоне КХЛ сыграл три матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой. 31-летний Спунер сыграл 20 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач.