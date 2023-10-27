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Воронков подрался с тафгаем «Монреаля» в своём дебютном матче в НХЛ

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче — 2:0 в пользу гостей. В одном из эпизодов российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков подрался с тафгаем «Монреаля» Арбером Джекаем.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отметим, что для Воронкова этот матч является дебютным в НХЛ.

Напомним, 24 октября Дмитрий был вызван из Американской хоккейной лиги. Это решение было вызвано травмой лидера «синих жакетов» Патрика Лайне. За фарм-клуб «Коламбуса», «Кливленд», россиянин успел сыграть четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.