«Детройт» потерпел второе домашнее поражение подряд, уступив «Виннипегу»

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В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» — «Виннипег Джетс». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Единственный гол хозяев забил Лукас Рэймонд. У гостей отличились Николай Элерс, Кайл Коннор, Мэйсон Эпплтон и Нино Нидеррайтер.

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин провёл на площадке 12 минут 29 секунд. На его счету «0» по системе «плюс-минус» и два силовых приёма.

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отыграл 13 минут 42 секунды. Он завершил встречу с показателем полезности «+1».

«Ред Уингз» потерпели второе домашнее поражение подряд. На счету команды 11 очков после восьми матчей. У «Виннипега» стало восемь очков по итогам семи игр.