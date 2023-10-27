«Детройт» потерпел второе домашнее поражение подряд, уступив «Виннипегу»

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» — «Виннипег Джетс». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Единственный гол хозяев забил Лукас Рэймонд. У гостей отличились Николай Элерс, Кайл Коннор, Мэйсон Эпплтон и Нино Нидеррайтер.
Российский нападающий «Детройта» Клим Костин провёл на площадке 12 минут 29 секунд. На его счету «0» по системе «плюс-минус» и два силовых приёма.
Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отыграл 13 минут 42 секунды. Он завершил встречу с показателем полезности «+1».
«Ред Уингз» потерпели второе домашнее поражение подряд. На счету команды 11 очков после восьми матчей. У «Виннипега» стало восемь очков по итогам семи игр.
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