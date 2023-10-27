Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Детройт» потерпел второе домашнее поражение подряд, уступив «Виннипегу»

«Детройт» потерпел второе домашнее поражение подряд, уступив «Виннипегу»
Аудио-версия:
Комментарии

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» — «Виннипег Джетс». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Единственный гол хозяев забил Лукас Рэймонд. У гостей отличились Николай Элерс, Кайл Коннор, Мэйсон Эпплтон и Нино Нидеррайтер.

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин провёл на площадке 12 минут 29 секунд. На его счету «0» по системе «плюс-минус» и два силовых приёма.

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отыграл 13 минут 42 секунды. Он завершил встречу с показателем полезности «+1».

«Ред Уингз» потерпели второе домашнее поражение подряд. На счету команды 11 очков после восьми матчей. У «Виннипега» стало восемь очков по итогам семи игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Перфетти, Сэмберг) – 16:28     0:2 Коннор (Моррисси) – 17:30     1:2 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) – 23:18     1:3 Эпплтон (Лаури, Нидеррайтер) – 50:26     1:4 Нидеррайтер (Эпплтон) – 58:58    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android