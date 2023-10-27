Андрей Назаров вспомнил, как вступил в бой с обидчиком Игоря Ларионова в матче НХЛ

Известный тренер, а в прошлом первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров вспомнил, как во времена выступлений за «Сан-Хосе» заступился за партнёра по команде нападающего Игоря Ларионова.

«Помню, как в первых матчах в НХЛ меня поставили играть в тройку к Сергею Макарову и Игорю Ларионову. Дело в том, что их партнёр по звену – Юхан Гарпенлёв – известный в будущем главный тренер сборной Швеции — был травмирован. В итоге в моей ситуации получилось так, что один из защитников «Далласа» очень жёстко сыграл против Игоря, который был суперзвездой НХЛ.

Конечно, я без сомнения сбросил перчатки и вступил в бой. Бой я выиграл, но выбил палец об чужую голову. Пришлось следующие матчи играть с выбитым пальцем. Ребята были не очень довольны, ведь о хороших передачах с моей стороны можно было только мечтать. Весёлое было время! Главный тренер «Сан-Хосе» Кевин Константин меня похвалил, но вскоре выгнал. Он недолюбливал русских игроков: Сергея, Игоря. Мы с Витей Козловым тоже попадали под раздачу. В итоге меня обменяли в «Тампу», а Витю — во «Флориду». Кстати, многие из этой истории перешли к тренерской деятельности. Есть что вспомнить», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.