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Генменеджер «Ак Барса» подтвердил переговоры с Алексеем Марченко

Генменеджер «Ак Барса» подтвердил переговоры с Алексеем Марченко
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин подтвердил, что казанский клуб ведёт переговоры с защитником Алексеем Марченко.

«Алексей Марченко? Мы ведём диалог. Чем он закончится, будет понятно в ближайшее время. Конкретики пока нет. Знаю, что его представители параллельно общаются с рядом клубов. Уложится ли «Ак Барс» в потолок? Всё равно какие-то обмены будут, потому что мы дошли до предела потолка. Изменения будут. Разговаривая с Марченко, понимаем, что соотношение «цена-качество» будет адекватным», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний игрок обороны провёл в регулярке 22 матча, в которых отдал пять результативных передач с показателем полезности «+3». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 Марченко принял участие в 12 встречах и набрал 3 (0+3) очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:

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