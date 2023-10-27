В «Ак Барсе» рассказали, когда вернётся в строй Евгений Свечников

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, когда вернётся в строй травмированный нападающий Евгений Свечников. Форвард получил повреждение в середине сентября.

«Как проходит восстановление Евгения Свечникова? Он работает в общей группе, почти готов. Есть сроки, которые нужно выдержать. Думаю, мы увидим его уже на выезде», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»: