Анисин: наш хоккей движется в сторону игроцкого, Ларионов задал моду

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин заявил, что благодаря яркой атакующей игре «Торпедо» и «Северстали» хоккей в КХЛ становится всё более открытым.

«Посмотрите, как Ларионов берёт удар на себя и отводит его от команды. Так же делал и Олег Знарок, и понятно, что за такого тренера ребята будут биться. Проиграли, но ничего страшного не случилось. Это спорт, хоккей. Но у нас два-три поражения случилось – и у нас принято набрасываться, закапывать. Это проходил и Вячеслав Быков. Вспомните, как его просто гнобили после поражений. А таких хоккейных людей, как Быков и Ларионов, нельзя трогать.

Можно только порадоваться за молодых ребят в «Торпедо», которые имеют возможность учиться у него и понять нюансы игры. Прикольная идея провести матч команды на футбольном стадионе. Думаю, что будет аншлаг. Игорь Ларионов везде соберёт полные трибуны. Также можно отметить, что «Северсталь» играет интересно. Наш хоккей движется в сторону игроцкого, Ларионов задал моду», — цитирует Анисина «РБ Спорт».