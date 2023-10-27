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Валиуллин: эксперты говорят, что у «Ак Барса» нет шика? Результат никто не отменял

Валиуллин: эксперты говорят, что у «Ак Барса» нет шика? Результат никто не отменял
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал популярное мнение о незрелищности игры казанского клуба.

«Эксперты говорят, что у «Ак Барса» нет шика? Сколько людей, столько и мнений. У каждого тренера, в том числе и Зинэтулы Хайдяровича [Билялетдинова], есть система. Иногда говорят, что какие-то команды играют бессистемно, но такого не может быть. Даже если они просто бегают, то делают это по какой-то тактике. Можно показывать зрелищную игру и проиграть 10 игр подряд. Естественно, тренера снимут после этого. Отточить систему — тоже нелёгкий труд. Игра может быть некрасивой, но результат никто не отменял», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:

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