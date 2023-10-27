Генменеджер «Ак Барса» рассказал, чем в клубе будет заниматься Михаил Глухов

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, чем в клубе будет заниматься завершивший игровую карьеру Михаил Глухов.

«Он приступил к работе на днях. Летом после завершения карьеры мы с ним поговорили, у него были свои болячки. Нужно было что-то «подремонтировать» (смеётся). В начале октября он приступил к исполнению обязанностей. Миша работает с неиграющими составами первой команды, «Барса», «Ирбиса», с травмированными игроками. Он сам изъявил желание работать в этой сфере. Сейчас после раскаток он выходит на 30–40 минут с неиграющим составом. Работает с тренерами, смотрит, обучается, составляет планы. Он будет погружаться в систему клуба.

Хотим отправить его в тренерскую школу, уже разговаривали с ним об этом. Ему всё это интересно, но нужно время, чтобы переключиться из состояния игрока в состояние тренера. Это не всем дано – сейчас ты тренируешь ребят, хотя ещё вчера играл с ними. Здесь уже надо выстраивать какой-то барьер, чтобы выстроить авторитет», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»: