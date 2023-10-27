Генменеджер «Ак Барса»: видим, что у других клубов в этом году есть свои проблемы

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что некоторые фавориты испытывают проблемы на старте сезона-2023/2024 КХЛ.

«Ждали ли тяжёлого начала чемпионата? Когда работаешь в структуре большой компании, учишься просчитывать риски. Понимаешь, что ситуация может развиваться по-разному, никто от этого не застрахован. Видим, что у других клубов в этом году тоже есть свои проблемы. В прошлом году начало нам не понравилось, мы долго пытались что-то поменять, в итоге помогли кардинальные меры, были объективные причины для этого. Хорошо, что получилось выправить ситуацию», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»: