Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Ак Барса»: видим, что у других клубов в этом году есть свои проблемы

Генменеджер «Ак Барса»: видим, что у других клубов в этом году есть свои проблемы
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что некоторые фавориты испытывают проблемы на старте сезона-2023/2024 КХЛ.

«Ждали ли тяжёлого начала чемпионата? Когда работаешь в структуре большой компании, учишься просчитывать риски. Понимаешь, что ситуация может развиваться по-разному, никто от этого не застрахован. Видим, что у других клубов в этом году тоже есть свои проблемы. В прошлом году начало нам не понравилось, мы долго пытались что-то поменять, в итоге помогли кардинальные меры, были объективные причины для этого. Хорошо, что получилось выправить ситуацию», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Видели в Жафярове лидера, но пока не срослось». Старт сезона с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Видели в Жафярове лидера, но пока не срослось». Старт сезона с генменеджером «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android