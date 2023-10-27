THW о критике Задорова в адрес одноклубников: не все в «Калгари» находятся на одной волне

Журналист The Hockey Writers Руперт Макдональд прокомментировал резкие высказывания российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова об одноклубниках

«Кто сказал, что уход Дэррила Саттера с должности главного тренера устранит всю драму вокруг «Калгари Флэймз»? Хотя на протяжении всего тренировочного сбора в команде было гораздо спокойнее, российский защитник Никита Задоров во вторник утром сделал несколько чрезвычайно интересных комментариев, в которых он, похоже, «напихал» нескольким игрокам из стана «Флэймз».

Комментарии Задорова прозвучали в то время, когда «огоньки» имели серию поражений из двух матчей и лишь одну победу в последних пяти встречах. Очевидно, начинает нарастать некоторое разочарование, и, по словам Задорова, оно связано с тем, что некоторые игроки играют за себя, а не на команду.

И это ещё не всё, что сказал Задоров. Здоровый защитник также указал на тот факт, что у него и его товарищей по команде больше нет оправданий, поскольку больше нет рядом Саттера, на кого можно было бы возложить вину. Читая между строк, кажется, что он обращается к некоторым хоккеистам, которые, возможно, приписали все свои трудности в прошлом сезоне своему бывшему главному тренеру.

Хотя никто в раздевалке «Флэймз» не доволен тем, как команда выступает в последнее время, не все верят в утверждение Задорова о том, что некоторые играют индивидуально. Назем Кадри также поговорил с журналистами во вторник и, похоже, не согласился с комментариями Задорова.

Хаска, которого в это межсезонье повысили, заменив Саттера на посту главного тренера «Флэймз», повторил аналогичные комментарии Кадри, заявив, что команде может потребоваться некоторое время, чтобы адаптироваться к новой системе. Он, похоже, тоже не думает, что их первые трудности являются результатом того, что игроки не придерживаются менталитета «команда прежде всего».

Хотя Кадри и Хаска сделали всё возможное, чтобы предотвратить безумие в СМИ, учитывая комментарии Задорова, кажется совершенно очевидным, что не все в раздевалке находятся на одной волне. Бесполезно размышлять о том, на кого, возможно, намекал Задоров с точки зрения индивидуалистической игры, но фанаты, которые регулярно смотрят матчи «Флэймз», должны иметь хорошее представление. Пока неизвестно, решат ли те, кого имел в виду Задоров, изменить свою игру, но, если потери продолжат накапливаться, это может стать ещё одним драматичным годом для «Калгари», — приводит слова Макдональда The Hockey Writers.