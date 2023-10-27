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Стали известны партнёры Овечкина и Кузнецова перед матчем «Вашингтона» с «Миннесотой»

Стали известны партнёры Овечкина и Кузнецова перед матчем «Вашингтона» с «Миннесотой»
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Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд», сообщает журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин занимался на тренировке в первом звене с Диланом Строумом и Томом Уилсоном. Форвард Евгений Кузнецов играл во второй тройке атаки с Сонни Милано и Ти Джеем Оши. Российский защитник Александр Алексеев занимался в третьей паре.

Полный состав «Вашингтона»:

Овечкин — Строум — Уилсон;
Милано — Кузнецов — Оши;
Макмайкл — Бекстрём — Манта;
Маленстин — Протас — Филлипс.

Карлсон — Фехервари;
Сандин — ван Римсдайк;
Алексеев — Дженсен;
Хеман-Актелль — Юхансен.

Кемпер;
Шепард;
Линдгрен.

Напомним, в ночь с 27 на 28 октября «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет «Миннесоту» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Встреча стартует в 2:00 мск.

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