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Стали известны партнёры Овечкина и Кузнецова перед матчем «Вашингтона» с «Миннесотой»

Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд», сообщает журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин занимался на тренировке в первом звене с Диланом Строумом и Томом Уилсоном. Форвард Евгений Кузнецов играл во второй тройке атаки с Сонни Милано и Ти Джеем Оши. Российский защитник Александр Алексеев занимался в третьей паре.

Полный состав «Вашингтона»:

Овечкин — Строум — Уилсон;

Милано — Кузнецов — Оши;

Макмайкл — Бекстрём — Манта;

Маленстин — Протас — Филлипс.

Карлсон — Фехервари;

Сандин — ван Римсдайк;

Алексеев — Дженсен;

Хеман-Актелль — Юхансен.

Кемпер;

Шепард;

Линдгрен.

Напомним, в ночь с 27 на 28 октября «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет «Миннесоту» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Встреча стартует в 2:00 мск.