Стали известны партнёры Овечкина и Кузнецова перед матчем «Вашингтона» с «Миннесотой»

Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд», сообщает журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).
Российский капитан «столичных» Александр Овечкин занимался на тренировке в первом звене с Диланом Строумом и Томом Уилсоном. Форвард Евгений Кузнецов играл во второй тройке атаки с Сонни Милано и Ти Джеем Оши. Российский защитник Александр Алексеев занимался в третьей паре.
Полный состав «Вашингтона»:
Овечкин — Строум — Уилсон;
Милано — Кузнецов — Оши;
Макмайкл — Бекстрём — Манта;
Маленстин — Протас — Филлипс.
Карлсон — Фехервари;
Сандин — ван Римсдайк;
Алексеев — Дженсен;
Хеман-Актелль — Юхансен.
Кемпер;
Шепард;
Линдгрен.
Напомним, в ночь с 27 на 28 октября «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет «Миннесоту» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Встреча стартует в 2:00 мск.