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«Вашингтон» победил «Миннесоту» по буллитам, Овечкин и Кузнецов отдали по передаче

«Вашингтон» победил «Миннесоту» по буллитам, Овечкин и Кузнецов отдали по передаче
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпитал» победил «Миннесоту Уайлд» — 3:2 Б.

Голы у хозяев забили Том Уилсон и Дилан Строум, которому ассистировали российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. У гостей шайбы забросили Марко Росси и Райан Хартман.

Решающий буллит у «Кэпиталз» реализовал Джон Карлсон. Всего команды исполнили по семь бросков в послематчевой серии.

Овечкин сыграл 22 минуты 23 секунды. Он нанёс три броска и получил «0» по системе «плюс-минус». Кузнецов провёл на площадке 25 минут 22 секунды. Он нанёс пять бросков, заработал четыре минуты штрафа и закончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Фолиньо, Юханссон) – 02:17     1:1 Уилсон (Макмайкл, ван Римсдайк) – 09:49 (sh)     2:1 Строум (Овечкин, Кузнецов) – 17:14 (pp)     2:2 Хартман – 41:16     3:2 Карлсон – 65:00    
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