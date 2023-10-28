«Вашингтон» победил «Миннесоту» по буллитам, Овечкин и Кузнецов отдали по передаче

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпитал» победил «Миннесоту Уайлд» — 3:2 Б.

Голы у хозяев забили Том Уилсон и Дилан Строум, которому ассистировали российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. У гостей шайбы забросили Марко Росси и Райан Хартман.

Решающий буллит у «Кэпиталз» реализовал Джон Карлсон. Всего команды исполнили по семь бросков в послематчевой серии.

Овечкин сыграл 22 минуты 23 секунды. Он нанёс три броска и получил «0» по системе «плюс-минус». Кузнецов провёл на площадке 25 минут 22 секунды. Он нанёс пять бросков, заработал четыре минуты штрафа и закончил матч с показателем полезности «-1».