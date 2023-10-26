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Джек Хьюз повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ 37-летней давности

Джек Хьюз повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ 37-летней давности
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Нью-Джерси» ассистентским хет-триком отметился лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ, нападающий Джек Хьюз. Во втором периоде американский форвард выполнил три результативные передачи, благодаря чему повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ 37-летней давности.

Хьюз стал третьим игроком в истории североамериканской лиги, которому удалось в течение двух календарных дней оформить по три результативные передачи в течение одного периода. Сутками ранее Джек сделал три голевые передачи в третьем периоде матча с «Монреалем».

В январе 1983 года подобным достижением отметился Дэн Дауст, а через три года, в октябре 1986-го, это сделал Гретцки.

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