Джек Хьюз повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ 37-летней давности

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Нью-Джерси» ассистентским хет-триком отметился лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ, нападающий Джек Хьюз. Во втором периоде американский форвард выполнил три результативные передачи, благодаря чему повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ 37-летней давности.

Хьюз стал третьим игроком в истории североамериканской лиги, которому удалось в течение двух календарных дней оформить по три результативные передачи в течение одного периода. Сутками ранее Джек сделал три голевые передачи в третьем периоде матча с «Монреалем».

В январе 1983 года подобным достижением отметился Дэн Дауст, а через три года, в октябре 1986-го, это сделал Гретцки.