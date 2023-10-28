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«Авангард» поместил защитника Зията Пайгина в список отказов

«Авангард» поместил защитника Зията Пайгина в список отказов
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«Авангард» поместил защитника Зията Пайгина в список отказов, сообщает пресс-служба омского клуба.

В соответствии с регламентом КХЛ, если по истечении 48 часов с момента занесения игрока в список отказов в отношении хоккеиста не было направлено ни одной заявки, то есть хоккеист не был выбран ни одним из клубов КХЛ, такой хоккеист командируется в команду клуба ВХЛ или в иную команду клуба, не входящего в систему соревнований.

В текущем сезоне 28-летний игрок обороны провёл 20 матчей за «Авангард», отметившись одной результативной передачей с показателем полезности «-4». Всего в КХЛ на счету Пайгина 386 матчей, в которых защитник набрал 103 (35+68) очка с показателем полезности «-6».

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