Пайгин: не понимаю такого отношения к Омску, город отличный, есть всё необходимое

Защитник «Авангарда» Зият Пайгин рассказал, что считает Омск хорошим городом для жизни.

«С кем из «Авангарда» дружу и общаюсь больше всего? Естественно, со всеми стараешься поддерживать хорошие отношения в команде, но до сих пор очень много общаюсь с Владимиром Жарковым.

При любом трансфере много разговоров про город, особенно это касается Омска, важен ли для меня территориальный фактор? Такого вопроса даже не возникало, семья всегда ездит со мной, поэтому с этим проблем нет. Честно говоря, не понимаю такого отношения к Омску. Город отличный, всё необходимое для комфортной жизни есть», — сказал Пайгин в интервью «Татар-информ».

В прошедшем сезоне Пайгин провёл за «Торпедо» лишь четыре матча. За омский «Авангард» защитник сыграл в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ и в 14 матчах плей-офф.