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Рябыкин о поражении от «Амура»: не имеем права проигрывать сами себе, мы заслуживали очков

Рябыкин о поражении от «Амура»: не имеем права проигрывать сами себе, мы заслуживали очков
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Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги матча с «Амуром» (2:4). Подмосковные хоккеисты вели в счёте 2:0 после первого периода и пропустили победный гол за две минуты до конца матча.

«Здорово начали, повели 2:0. Во втором периоде «Амур» перехватил инициативу, мы много играли в своей зоне, плюс удаления. В меньшинстве ребята играли хорошо, выстояли, за исключением последнего удаления, но всё равно пропустили гол.

Мы не имеем права проигрывать сами себе, мы заслуживали очков здесь и была хорошая игра с обеих сторон. Игра спецбригад могла перевернуть игру, мы не забили большинство. «Спартак» вот три забил и решил. Удаления, где-то перехлёст желания, технический брак», — цитирует Рябыкина пресс-служба «Амура».

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