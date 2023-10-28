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«Амур» отыграл две шайбы и вырвал победу у «Витязя» на последней минуте матча

«Амур» отыграл две шайбы и вырвал победу у «Витязя» на последней минуте матча
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Витязем». Волевую победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2023, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Уилсон (Дарьин, Барак) – 03:36 (5x5)     0:2 Дарьин (Уилсон) – 15:28 (5x5)     1:2 Гиздатуллин (Слепец, Брынцев) – 25:54 (5x5)     2:2 Лапин (Слепец) – 31:45 (5x5)     3:2 Бочаров (Шевченко, Дрозг) – 59:00 (5x5)     4:2 Грачёв (Рылов) – 59:42 (en)    

После первого периода гости вели в счёте 2:0. Отличились Скотт Уилсон и Александр Дарьин. «Амуру» удалось отыграться уже к середине второго периода, когда заброшенными шайбами отметились Артур Гиздатуллин и Сергей Лапин. Победную шайбу ровно за минуту до конца третьего периода забросил Станислав Бочаров. Окончательный счёт голом в пустые ворота установил Евгений Грачёв.

«Амур» прервал серию из трёх подряд поражений. В следующем матче хабаровчане встретятся с «Салаватом Юлаевым» на выезде. «Витязь» завершит выездную серию матчем с «Сибирью».

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