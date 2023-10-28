«Амур» отыграл две шайбы и вырвал победу у «Витязя» на последней минуте матча

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Витязем». Волевую победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:2.

После первого периода гости вели в счёте 2:0. Отличились Скотт Уилсон и Александр Дарьин. «Амуру» удалось отыграться уже к середине второго периода, когда заброшенными шайбами отметились Артур Гиздатуллин и Сергей Лапин. Победную шайбу ровно за минуту до конца третьего периода забросил Станислав Бочаров. Окончательный счёт голом в пустые ворота установил Евгений Грачёв.

«Амур» прервал серию из трёх подряд поражений. В следующем матче хабаровчане встретятся с «Салаватом Юлаевым» на выезде. «Витязь» завершит выездную серию матчем с «Сибирью».