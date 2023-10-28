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Гендиректор «Амура» о победе над «Витязем»: традицию начинать игры с 0:2 нужно прекращать

Гендиректор «Амура» о победе над «Витязем»: традицию начинать игры с 0:2 нужно прекращать
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Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь оценил волевую победу хабаровского клуба в матче с «Витязем» (4:2) и заявил, что лучше бы команда сразу включалась в игру и не доводила дело до героических камбэков.

«Уже в который раз наша команда показывает настоящий дальневосточный характер и одерживает волевую победу! Сегодня все 7100 зрителей прокатились на настоящих эмоциональных качелях: от разочарования первого периода до драматичной развязки за минуту до конца основного времени.

Отличная победа, все парни молодцы, но традицию начинать игры с 0:2 нужно, конечно, прекращать», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

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