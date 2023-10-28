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КХЛ оштрафовала нападающего «Металлурга» Акользина после драки в матче с «Трактором»

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод встречи регулярного чемпионата между «Трактором» и «Металлургом».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Павла Акользина по п.3.4. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (признан зачинщиком драки), — подвергнуть денежному штрафу», — говорится на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).