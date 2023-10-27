Лидер Востока «Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, крупно проиграв «Трактору»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).
На четвёртой минуте Павел Акользин вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Максим Карпов и Егор Яковлев. На девятой минуте Сергей Телегин сравнял счёт. На 22-й минуте Антон Бурдасов вывел вперёд «Трактор». На 24-й минуте Илья Карпухин забросил третью шайбу. На 34-й минуте Семён Дер-Аргучинцев сделал счёт 4:1. На 59-й минуте Артём Блажиевский поставил точку во встрече.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Тольятти сыграет с «Ладой». «Трактор» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 29 октября.
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