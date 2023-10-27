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Лидер Востока «Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, крупно проиграв «Трактору»

Лидер Востока «Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, крупно проиграв «Трактору»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Акользин (Карпов, Яковлев) – 03:32 (5x5)     1:1 Телегин (Шабанов, Ткачёв) – 08:38 (5x5)     2:1 Бурдасов (Кравцов, Антипин) – 21:05 (5x5)     3:1 Карпухин (Шаров, Котляревский) – 23:53 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Бурдасов, Кравцов) – 33:45 (5x5)     5:1 Блажиевский (Шаров) – 58:44 (en)    

На четвёртой минуте Павел Акользин вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Максим Карпов и Егор Яковлев. На девятой минуте Сергей Телегин сравнял счёт. На 22-й минуте Антон Бурдасов вывел вперёд «Трактор». На 24-й минуте Илья Карпухин забросил третью шайбу. На 34-й минуте Семён Дер-Аргучинцев сделал счёт 4:1. На 59-й минуте Артём Блажиевский поставил точку во встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Тольятти сыграет с «Ладой». «Трактор» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 29 октября.

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