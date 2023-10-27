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В матче между «Трактором» и «Металлургом» произошла яркая массовая драка

В уральском дерби между «Трактором» и «Металлургом» произошла массовая драка.

На 28-й минуте во время атаки челябинцев вратарь магнитогорцев Илья Набоков зафиксировал шайбу. Чарльз Робинсон слегка толкнул Павла Акользина в голкипера в пылу борьбы. Хоккеист «Металлург» поднялся с ног и набросился на соперника, в результате чего началась массовая драка.

По итогу Акользин получил «2+5+10» как зачинщик драки за саму драку, плюс дисциплинарный штраф. Сергей Калинин получил пять минут штрафа, Робинсон и Данила Паливко — по «2+2» за грубость.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).