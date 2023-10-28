Кудашов: Ожиганов не специально бил по лицу. Так же и Панин бил не специально

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победы в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«Удаления Ожиганова? Хоккей – такая игра, что, бывает, ты клюшку поднимаешь, а соперник её убирает. Получается высоко поднятая. Вы понимаете, о чём я говорю? Это когда подбиваешь клюшку. Он же не специально бил кого-то по лицу, так же и Панин не специально бил. Это хоккей очень быстрым стал, и иногда игроки не успевают реагировать на определённые вещи, поэтому и получаются удаления», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).