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Андрей Миронов обошёл Зинэтулу Билялетдинова по количеству матчей за московское «Динамо»

Андрей Миронов обошёл Зинэтулу Билялетдинова по количеству матчей за московское «Динамо»
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Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов провёл 591-й матч в составе команды. Это произошло во встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

Как отмечает пресс-служба бело-голубых, Миронов вышел на третье место в истории клуба, обойдя Зинэтулу Билялетдинова. Второе место занимает Валерий Васильев (611). Лучшим по количеству матчей в составе «Динамо» является Сергей Вышедкевич, сыгравший за москвичей 642 встречи.

Напомним, сегодня, 28 октября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

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