Бабаев сообщил, что «Авангард» хочет взять в аренду Чинахова у «Коламбуса»

Шуми Бабаев, агент российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова, поделился информацией о будущем форварда. Ранее появились слухи, что хоккеиста хочет вернуть «Авангард». Омская команда, как сообщалось, хочет взять Чинахова в аренду до конца текущего сезона.

«Да, «Авангард» хочет вернуть в аренду Чинахова, однако переговоров с «Коламбусом» не ведётся. Но вообще все клубы хотят вернуть своих воспитанников», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Напомним, Чинахов заключил соглашение с «Блю Джекетс» в мае 2021 года. В апреле 2023 года нападающий подписал контракт до конца сезона-2023/2024. Российский нападающий был задрафтован «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ — 2020 под общим 21-м номером. Чинахов — воспитанник «Авангарда», в 2021 году он выиграл с «ястребами» Кубок Гагарина.