«Анахайм» обыграл «Филадельфию» — 7:4. У защитников «Дакс» Минтюкова и Любушкина — по «-1»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4 (2:0, 2:2, 3:2).
НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 7
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Строум (Мактавиш) – 00:58 0:2 Ватрано (Фаулер, Мактавиш) – 15:20 (pp) 0:3 Ватрано (ЛаКомбе, Строум) – 26:58 0:4 Хенрик (Джонс, Сильверберг) – 29:30 1:4 Аткинсон (Типпетт, Йорк) – 31:49 2:4 Конечны (Уокер, Лотон) – 32:35 2:5 Зеграс (Строум) – 42:42 (pp) 2:6 Лисон (Кэррик, Джонстон) – 43:14 3:6 Конечны (Кутюрье, Бринк) – 49:51 (pp) 3:7 Ватрано (Хенрик) – 51:12 (sh) 4:7 Фараби (Бринк, Кейтс) – 57:00
В составе «Дакс» шайбы забросили Райан Строум, Адам Хенрик, Тревор Зеграс, Бретт Лисон, а также Фрэнк Ватрано, оформивший дубль. Российские защитники «Анахайма» Павел Минтюков и Илья Любушкин не отметились результативными баллами, набрав по «-1». Первый сыграл 17.46, второй провёл на льду 18.55.
За «Флайерз» забили Кэм Аткинсон, Трэвис Конечны и Джоэль Фараби. Защитник Егор Замула отыграл 18.12 и завершил матч с показателем полезности «0».
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