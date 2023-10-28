«Анахайм» обыграл «Филадельфию» — 7:4. У защитников «Дакс» Минтюкова и Любушкина — по «-1»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4 (2:0, 2:2, 3:2).

В составе «Дакс» шайбы забросили Райан Строум, Адам Хенрик, Тревор Зеграс, Бретт Лисон, а также Фрэнк Ватрано, оформивший дубль. Российские защитники «Анахайма» Павел Минтюков и Илья Любушкин не отметились результативными баллами, набрав по «-1». Первый сыграл 17.46, второй провёл на льду 18.55.

За «Флайерз» забили Кэм Аткинсон, Трэвис Конечны и Джоэль Фараби. Защитник Егор Замула отыграл 18.12 и завершил матч с показателем полезности «0».