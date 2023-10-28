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Американский журналист назвал Александра Овечкина самым страшным хоккеистом современности

Американский журналист назвал Александра Овечкина самым страшным хоккеистом современности
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Журналисты Daily Faceoff назвали самых страшных хоккеистов в современной НХЛ и в истории Национальной хоккейной лиги. Обозреватель Майк Голд в первой категории назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Ну, Стивен (Стивен Эллис, другой журналист Daily Faceoff. — Прим. «Чемпионата») украл мой ответ — Радко Гудаса, так что я назову Алекса Овечкина. Он огромен и может сокрушить тебя разными способами. Ови никогда не уклонялся от применения мощных силовых приёмов, и, хотя он не очень хороший боец, его бросок может оставить ещё больший синяк, чем один из его кулаков. Я бы не хотел переходить ему дорогу», — приводит слова Голда Daily Faceoff.

Отметим, что в категории «самый страшный игрок в истории Национальной хоккейной лиги» журналист назвал Джерома Игинлу.

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