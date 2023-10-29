Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» завершил процедуру расторжения контракта с Анваром Гатиятулиным

«Трактор» завершил процедуру расторжения контракта с Анваром Гатиятулиным
Комментарии

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы тренера Анвара Гатиятулина, заявил, что процесс расторжения контракта специалиста с «Трактором» завершён.

«Мы подписали с клубом соглашение о расторжении контракта с Анваром Гатиятулиным на основании регламента КХЛ. Обе стороны условия расторжения устроили», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, после расставания с Анваром Гатиятулиным исполняющим обязанности главного тренера челябинцев стал Алексей Заварухин. «Трактор» занимает седьмое место на Востоке, имея в своём активе 26 баллов после 24 встреч.

Материалы по теме
Отставка за упрямство. Почему убрали главного тренера «Трактора»?
Отставка за упрямство. Почему убрали главного тренера «Трактора»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android