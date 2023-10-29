«Трактор» завершил процедуру расторжения контракта с Анваром Гатиятулиным

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы тренера Анвара Гатиятулина, заявил, что процесс расторжения контракта специалиста с «Трактором» завершён.

«Мы подписали с клубом соглашение о расторжении контракта с Анваром Гатиятулиным на основании регламента КХЛ. Обе стороны условия расторжения устроили», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, после расставания с Анваром Гатиятулиным исполняющим обязанности главного тренера челябинцев стал Алексей Заварухин. «Трактор» занимает седьмое место на Востоке, имея в своём активе 26 баллов после 24 встреч.