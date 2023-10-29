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Минское «Динамо» одержало третью победу подряд, одолев в гостях «Авангард»

Минское «Динамо» одержало третью победу подряд, одолев в гостях «Авангард»
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В Омске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Авангард» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На четвёртой минуте первого периода Владимир Ткачёв с передачи Рида Буше открыл счёт в матче. Спустя четыре минуты Игорь Мартынов с передачи Райана Спунера удвоил преимущество хозяев. Через 47 секунд Ник Меркли с передачи Виталия Пинчука размочил счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Александр Волков с передачи Роба Хэмилтона сделал счёт равным. На 10-й минуте периода Либор Шулак с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера вновь вывел омичей вперёд. На 17-й минуте периода Андрей Стась с передачи Александра Волкова сделал счёт 3:3.

В середине третьего периода Коди Кёрран принёс минчанам победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Ткачёв (Буше) – 03:16 (5x5)     2:0 Мартынов (Спунер) – 07:08 (5x5)     2:1 Меркли (Пинчук) – 07:55 (5x5)     2:2 Волков (Хэмилтон) – 20:53 (5x5)     3:2 Шулак (Ткачёв, Спунер) – 29:27 (5x5)     3:3 Стась (Волков) – 36:11 (4x5)     3:4 Кёрран (Энас, Волков) – 50:53 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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