Минское «Динамо» одержало третью победу подряд, одолев в гостях «Авангард»

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В Омске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Авангард» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На четвёртой минуте первого периода Владимир Ткачёв с передачи Рида Буше открыл счёт в матче. Спустя четыре минуты Игорь Мартынов с передачи Райана Спунера удвоил преимущество хозяев. Через 47 секунд Ник Меркли с передачи Виталия Пинчука размочил счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Александр Волков с передачи Роба Хэмилтона сделал счёт равным. На 10-й минуте периода Либор Шулак с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера вновь вывел омичей вперёд. На 17-й минуте периода Андрей Стась с передачи Александра Волкова сделал счёт 3:3.

В середине третьего периода Коди Кёрран принёс минчанам победу.

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