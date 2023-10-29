Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравец рассказал о травме Проскурякова и отказался комментировать сделки «Авангарда»

Кравец рассказал о травме Проскурякова и отказался комментировать сделки «Авангарда»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения от минского «Динамо» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ рассказал о травме голкипера Ильи Проскурякова и отказался комментировать сделки омского клуба.

«Илья Проскуряков потянул пах, пока непонятно, насколько всё серьёзно. Абросимов не играл из-за травмы спины, пока тоже неизвестно по срокам восстановления.

Расставание с Панюковым и Пайгин в списке отказов? Думаю, пусть это прокомментируют руководители: генеральный менеджер и спортивный директор», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» сыграет дома с «Торпедо» 31 октября. Встреча начнётся в 16:30 мск.

Материалы по теме
Видео
Кравец — о пропущенном «Авангардом» голе в большинстве: вчетвером шайбу отнять не можем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android