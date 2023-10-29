«Переживаю по этому поводу». Форвард «Авангарда» Николишин — о своей результативности

Нападающий «Авангарда» Иван Николишин после поражения от минского «Динамо» (3:4) рассказал о своей результативности.

«Допустили невынужденные ошибки сегодня, за что и поплатились – поэтому такой итоговый счёт после хорошего начала. Тяжело что-то говорить и оценивать по горячим следам, завтра будем разбираться, почему так произошло. Но, действительно, брака в передачах было очень много. Да, очков мало у меня, переживаю по этому поводу. Но через работу всё должно прийти, дай бог, чтобы всё наладилось – и очки пришли, и победы команды, что важнее всего», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Торпедо» 31 октября. Встреча начнётся в 16:30 мск.