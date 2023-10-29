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«Лада» после победы над «Металлургом» стала лидером Восточной конференции

«Лада» после победы над «Металлургом» стала лидером Восточной конференции
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В Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

После этой победы тольяттинский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Олега Браташа сыграли 26 матчей, в которых «Лада» одержала 14 побед с 12 поражениями, набрав 33 результативных балла. У магнитогорского «Металлурга» 32 очка после 26 встреч, у «Ак Барса» — 32 очка после 22 игр.

Отметим, что в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграет дома с «Адмиралом» 30 октября. «Металлург» примет в Магнитогорске астанинский «Барыс» 31 октября.

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