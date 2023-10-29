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Николай Заварухин назвал причины поражения «Автомобилиста» от «Северстали»

Николай Заварухин назвал причины поражения «Автомобилиста» от «Северстали»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Северстали» (2:4).

«Северсталь» с победой! Мы плохо начали. Соперник был быстрее нас. Воспользовался своими моментами. Забил свои голы. Мы имели моменты: выходы «два в один», «три в два». Надо ответственно относиться к таким моментам, реализовывать их, вкладывать душу. Нужно больше работать на команду – это самое главное. У нас уже через день игра, будем готовиться к ней. Возьмём лучшее с этой игры, сделаем работу над ошибками. Настроим ребят на домашнюю серию.

Как улучшить результативность, это является проблемой для команды? В этом году – да. Забиваем мало. Не скрою. Стараемся работать над этим на тренировках. Где-то не идёт. Поэтому нужны, так сказать, черновые, грязные голы. Голы, которые меняют исход матча, гонят команду вперёд. Таких голов нам не хватает», — цитирует Заварухина пресс-служба «Северстали».

В следующем матче «Северсталь» сыграет в гостях с минским «Динамо». «Автомобилист» примет дома «Куньлунь». Обе игры состоятся 31 октября.

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