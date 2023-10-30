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Тренер «Херши» назвал Мирошниченко «русским медведем» и вручил ему краги

Тренер «Херши» назвал Мирошниченко «русским медведем» и вручил ему краги
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Главный тренер «Херши Бэрс» Тодд Нельсон после победы над «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» (6:1) в раздевалке назвал российского нападающего Ивана Мирошниченко «русским медведем» и вручил ему новые краги.

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Напомним, в третьем периоде за пять минут до конца матча Иван Мирошниченко подрался с канадским защитником Тэйлором Федуном, после столкновения у бортика. После этого для 19-летнего хоккеиста матч был завершен. Мирошниченко уходил со льда с улыбкой и под радостные крики «скамейки» своей команды.

В нынешнем сезоне Мирошниченко сыграл восемь матчей, забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. Мирошниченко был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

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