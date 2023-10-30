Игроки фарм-клуба «Бостона» провели матч в АХЛ с защитой шеи после смерти Адама Джонсона

Некоторые хоккеисты клуба Американской хоккейной лиги «Провиденс Брюинз» провели матч со «Спрингфилд Тандербёрдс» (2:3 ОТ) с защитой шеи после смерти экс-игрока «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона, который умер из-за пореза шеи коньком. Об этом сообщает B/R Open Ice.

В составе «Провиденс» заброшенной шайбой отметился российский форвард Георгий Меркулов, в составе фарма «Флорида Пантерз» — российский нападающий Михаил Абрамов отметился голом и результативной передачей.

Напомним, в матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении Джонсону порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.