Защитник «Анахайма» Илья Любушкин прокомментировал трагедию в матче чемпионата Англии

Защитник «Анахайм Дакс» Илья Любушкин прокомментировал трагедию с бывшим нападающим «Питтсбург Пингвинз» Адамом Джонсоном.

«Это ужасно трагическая ситуация, мои соболезнования семье и близким парня. Очень жалко, что такое произошло. Видел этот момент, и тяжело сказать, что можно было сделать.

Знаю, что в детском хоккее обязательно нужно носить защиту на шее. Помню, что тоже это носил, и не скажу, что это причиняло какой-то дискомфорт, к этому привыкаешь. Поэтому если скажут надо, значит надо», — приводит слова Любушкина ТАСС.

Напомним, в матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении Джонсону порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.