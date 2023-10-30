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Андрей Назаров: в случае расширения на восток и юг России КХЛ сплотит миллионы людей

Андрей Назаров: в случае расширения на восток и юг России КХЛ сплотит миллионы людей
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Известный тренер Андрей Назаров оценил перспективы расширения Континентальной хоккейной лиги на Восток.

«В связи с последними событиями снова считаю важной поднять тему расширения Континентальной лиги на Восток и в южные регионы России. Спорт в целом и хоккей в частности всегда выступали в роли сплочения людей, это очень важный момент. В случае расширения лиги на восток и юг нашей страны КХЛ сплотит миллионы людей. Посмотрите, например, как произошло с иностранцами. У нас хватает американцев, канадцев, есть чехи, латвийцы и даже один финн! Это всё граждане недружественных России стран. Однако усилилась тенденция получения легионерами российских паспортов. Всё это говорит о том, что в хоккее все чувствуют себя одной семьёй, все дружат друг с другом, уважают коллег. Нужно активно работать над вопросом расширения наших лиг, тем более в такой спортивной стране, как Россия», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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