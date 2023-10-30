Российский нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко отпраздновал Хэллоуин в костюме волка из сказки. Фотографию с праздника нападающий выложил на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Ивана Мирошниченко в социальной сети

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в восьми матчах Американской хоккейной лиги, где забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. Мирошниченко был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

Напомним, в третьем периоде за пять минут до конца матча с «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» (6:1) российский нападающий Иван Мирошниченко подрался с канадским защитником Тэйлором Федуном, после столкновения у бортика.