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Защитник «Сибири» оценил влияние школы Хартли у главного тренера «Витязя»

Защитник «Сибири» оценил влияние школы Хартли у главного тренера «Витязя»
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Защитник «Сибири» Егор Аланов прокомментировал победу в матче с «Витязем» (3:2 Б).

«Вязкая игра? «Витязь» хорошо оборонялся, где-то, может, сильно не рисковал, играл в обороне вязко. Не давал нам играть, как мы хотели. И такая получилась игра. Я думаю, они против всех так играют. Школа Хартли у Рябыкина.

Она чувствовалась? Думаю, да. Они постоянно идут в прессинг. Заводят тебя. Тяжело против такого играть. Но в этой игре у нас было получше с выходом из зоны и в целом с принятием решений. Не всегда всё хорошо, но надо прогрессировать, надо больше разговаривать, помогать друг другу.

Игра от игры не приходится. Разные соперники. Кто-то неудобный, где-то надо попроще играть, хотим отдать пас в центр или край, чтобы хорошо выйти. Но иногда следует играть попроще.

Зависит от того, насколько свежая голова? У нас сейчас голова свежая, играем дома при своих болельщиках, должны выкладываться, побеждать.

Первая шайба надломила игру? Хотел бы сказать нет, но видимо, да, по третьему периоду. Ненужный гол в меньшинстве. С нулевого угла подлётная залетела.

Стали забивать в большинстве? Стали играть проще. Больше бросать. Нет бросков – нет голов. Володя Бутузов хорошо попадает, накатывает. Надо продолжать играть в эту игру, и голы будут приходить.

Играю в большинстве на усах? Никогда не играл там до этого. Надо когда-то чему-то новому учиться. Я думаю, в этот раз и в целом у меня нормально получается. Раз мы забиваем – значит, всё хорошо.

Набираю очки шесть последних матчей? Хорошо, что есть такая серия. Но до этого я две игры пропускал по две шайбы. Сегодня, к счастью, 0 пропустил. В равных составах надо это исправлять. Очки есть — хорошо, если нет — главное в обороне играть», — передаёт слова Аланова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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