Главный тренер «Питтсбурга» отреагировал на смерть бывшего игрока после ужасного инцидента

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан отреагировал на смерть бывшего нападающего «пингвинов» Адама Джонсона. Форвард провёл все матчи в НХЛ под руководством Салливана

«Я не знаю, есть ли у меня слова, чтобы объяснить все обстоятельства. Это просто невероятная трагедия. Он потрясающий парень, для меня было большой честью быть его тренером… Я помню его первый гол в Миннесоте. Он был отличным парнем и хорошим игроком. Боже, он действительно отлично катался. У меня нет слов, чтобы объяснить, что я чувствую по этому поводу», — приводит слова Салливана The Hockey News.

Напомним, в матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении хоккеисту порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью.