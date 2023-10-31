Рыков: «Трактор» просто обязан выходить в плей-офф

Нападающий «Трактора» и молодёжной сборной России Александр Рыков поделился мнением о ситуации челябинского клуба. Уральская команда неудачно начала сезон.

«Мы просто обязаны выходить в плей-офф и хорошо играть, но вот так получается, что-то не шло. Просто не могли забить, потом начинаются травмы. И всё скопом приводило к тому, что проигрывали», — сказал Рыков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Отметим, что сейчас «Трактор» идёт на пятом месте в Восточной конференции. Челябинцы набрали 28 очков в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ, одержав 13 побед (девять — в основное время). От девятого места «Трактор» отделяет три очка.

Полное интервью с Рыковым можно прочитать на «Чемпионате».