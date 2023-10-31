Рыков — о ситуации «Трактора» в Нижнекамске: забавно было наблюдать за чатом в группе

Нападающий «Трактора» и молодёжной сборной России Александр Рыков рассказал о ситуации, когда челябинская команда не смогла долго улететь из Нижнекамска в Москву.

«После матча в Нижнекамске я спокойно улетел в Москву в сборную, а команда застряла в городе? Получилось так, что у нас стоял вылет на три часа раньше. Дальше смотрел за чатом в группе, а там каждые 30 минут сообщения, что отъезд автобуса переносится и переносится. Ну, забавно было наблюдать. Там уже игроки в группе начинали смеяться», — сказал Рыков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Отметим, что сейчас «Трактор» идёт на пятом месте в Восточной конференции. Челябинцы набрали 28 очков в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ, одержав 13 побед (девять — в основное время). От девятого места «Трактор» отделяет три очка.

Полное интервью с Рыковым можно прочитать на «Чемпионате».