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«Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в овертайме, на счету Артемия Панарина гол и две передачи

Сегодня, 31 октября, «Виннипег Джетс» на своей площадке проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 2:3 (2:3, 0:0, 1:1, 0:1 — ОТ).

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметились российский нападающий Артемий Панарин, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. Также на счету Панарина две передачи.

За «Виннипег» голами отличились Давид Густафссон и Николай Элерс.

После девяти сыгранных матчей «Рейнджерс» занимает второе место в Восточной конференции с 14 очками. «Виннипег» расположился на шестой строчке Западной конференции, набрав 10 очков в девяти играх.

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Каролиной Харрикейнз», а «Джетс» сыграет в гостях с «Вегас Голден Найтс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь