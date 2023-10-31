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«Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в овертайме, на счету Артемия Панарина гол и две передачи

«Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в овертайме, на счету Артемия Панарина гол и две передачи
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Сегодня, 31 октября, «Виннипег Джетс» на своей площадке проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 2:3 (2:3, 0:0, 1:1, 0:1 — ОТ).

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметились российский нападающий Артемий Панарин, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. Также на счету Панарина две передачи.

За «Виннипег» голами отличились Давид Густафссон и Николай Элерс.

После девяти сыгранных матчей «Рейнджерс» занимает второе место в Восточной конференции с 14 очками. «Виннипег» расположился на шестой строчке Западной конференции, набрав 10 очков в девяти играх.

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Каролиной Харрикейнз», а «Джетс» сыграет в гостях с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Труба, Миллер) – 18:24     1:1 Густафссон (Перфетти) – 19:32     2:1 Элерс (Перфетти, Шайфли) – 45:08     2:2 Крайдер (Фокс, Панарин) – 53:12 (pp)     2:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 64:34    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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