«Это уникальный игрок». Главный тренер «Рейнджерс» оценил игру Артемия Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал игру российского нападающего Артемия Панарина во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ).

«Некоторые вещи, которые он делает, совершенно невероятны. Во время последнего гола, который принёс нам победу, он смог проехать по центру площадки, оттолкнуть соперников, затем стянуть их на себя и заметить Мику [Зибанеджада], отдав ему передачу. Это уникальный игрок, и он сейчас играет за нас очень хорошо», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня, 31 октября, «Виннипег Джетс» на своей площадке проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 2:3 (2:3, 0:0, 1:1, 0:1 — ОТ).