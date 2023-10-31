«Сегодня кто-то мог порезать и мою шею». Форвард «Вашингтона» — о трагедии с Джонсоном

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши отреагировал на смерть бывшего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона из-за пореза горла коньком.

«Мне бы просто хотелось, чтобы подобные вещи никогда не случались и чтобы никогда не происходили подобные травмы, потому что это так грустно. Это очень сильно ранит меня, когда думаю о своих детях. Сегодня вечером кто-то мог порезать и мою шею. Тогда бы у них не стало отца — это так грустно и это заставляет меня дважды подумать о защите себя и своей шеи. Независимо от того, выглядит эта защита круто или нет», — приводит слова Оши The Athletic.

В матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении хоккеисту порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.