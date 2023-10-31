Журналист The Hockey Writers оценил дебют Ивана Мирошниченко в АХЛ

Журналист The Hockey Writers Джесси Корвилль-Линч оценил дебют российского нападающего системы «Вашингтон Кэпиталз» Ивана Мирошниченко в Северной Америке.

«Мирошниченко был выбран под общим 22-м номером на драфте НХЛ 2022 года «Вашингтоном» после блестящего выступления в ВХЛ за «Омские Крылья». Хоть он и не вспыхивал в атаке, но уверенно выступал на обоих концах льда, играя против элитных соперников. Хотя его печальные проблемы со здоровьем препятствовали его развитию, Миро не сбавил обороты, забил 10 голов и добавил шесть передач, набрав 16 очков в 31 матче в год драфта. Затем он поиграл в Континентальной хоккейной лиге за омский «Авангард», за который забросил три шайбы и добавил ассист, набрав четыре балла в 23 встречах.

В начале сезона-2023/2024 Мирошниченко забил два гола и отдал результативную передачу, набрав три очка в пяти матчах. Он шестой в команде по очкам и третий по голам, при этом очень хорошо играет в обороне. Для человека, у которого были фантастические тренировочные сборы и который почти выбил место в составе «Кэпиталз» в лагере, он не сбавляет обороты и, похоже, полон решимости пробиться в состав команды НХЛ уже в следующем сезоне», — приводит слова Корвилль-Линча The Hockey Writers.